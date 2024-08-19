Yeşil pasaport için 800 bin kişiye daha hak doğabilir! Kanun tasarısı meclise sunuluyor

19 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:34

Yeşil pasaport nasıl alınır? 2024 yeşil pasaport alma rehberi: pasaport süresi uzatma, ücreti ve gerekli evraklar nedir? Pasaport randevusu nasıl alınır?

Yeşil pasaport nasıl alınır? 2024 yeşil pasaport alma rehberi: pasaport süresi uzatma, ücreti ve gerekli evraklar nedir? Pasaport randevusu nasıl alınır?

AB vize işlemleri ile ilgili Bakan Bolat’tan açıklama: Kolaylaştırılması konusunda söz verdiler

AB vize işlemleri ile ilgili Bakan Bolat’tan açıklama: Kolaylaştırılması konusunda söz verdiler

Vizeye gerek duymadan 130 ülkeye giriş yapılmasını sağlayan yeşil pasaport için başvurular devam ediyor. Sınırlı kişinin almasına hak tanınan yeşil pasaport için TBMM'de yeni bir kanun tasarısı daha hazırlandı. CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan tasarı meclise sunulacak. Teklif kabul edilirse yaklaşık 800 bin kişi daha yeşil pasaport almaya hak kazanacak.

Avrupa'da bulunan ülkelerin Türkiye'ye vize verme noktasında getirdiği sınırlamalardan sonra, yeşil pasaporta talep arttı. Sınırlı kişilerin ve sınırlı meslek gruplarının alabildiği yeşil pasaport için TBMM'de toplam 19 kanun tasarısı bulunuyor. Son yapılan çalışmayla birlikte 6 parti birleşip çeşitli meslek gruplarının da bu haktan yararlanması için tasarı hazırladı.

İşte o meslek grupları:

- Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar

- Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları

- Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları

- Çarşı ve mahalle Bekçileri

- 20 yıldır ticaret yapan iş insanları

- 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri

- 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri

- Belde Belediye Başkanları

- TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları

- İl ve İlçelerde görev yapmış eski belediye başkanları

- Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri

- Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler

- 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler

- 15 yıl kıdemli özel sektör doktorları

- Köy ve mahalle muhtarları

- Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları

- TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar

- Malül ve muharip gaziler

15 yıl kıdemli eczacılar

YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI NELERDİR?

Vizeye gerek duymadan 130’dan fazla ülkeye seyahat etme imkanına sahiptir. Bireyleri vize işlemleriyle herhangi bir şekilde uğraştırmaz.

Ülkeye giriş çıkış için en az 3 ay (90 gün) süre tanır. Hatta kimi ülkelerde bu süre 6 aya kadar çıkabilir.

Vize isteyen bazı ülkeler için de online veya kapıda vize almak gibi fırsatlar sunar.

Herhangi bir şekilde pasaport harcı ödemeyi gerektirmez. Bu da yeşil pasaportun daha masrafsız olmasına sebeptir.

Sunduğu imkanlardan sadece hak sahibinin değil, aile bireylerinin de ayrıca yararlanmasını sağlar.

Bazı durumlara karşılık emekliliğin ardından da tekrar yeşil pasaport almayı mümkün kılar.

YEŞİL PASAPORT İLE HANGİ ÜLKELERE GİDİLİR?

Avrupa ülkeleri: Avusturya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Almanya, Macaristan, Norveç, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Ukrayna.

Asya ülkeleri: Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Hong Kong, Irak, Japonya, Kamboçya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Makao, Maldivler, Malezya, Bangladeş, Çin, Moğolistan, Singapur, Sri Lanka, Tacikistan, Tayland, Türkmenistan ve Vietnam. Rusya ve Myanmar ise kapıda online vize fırsatı sunar.

Ortadoğu ülkeleri: Suriye, İsrail, Ürdün, Lübnan, İran, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen ve Pakistan

Afrika Ülkeleri: Cibuti, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Cezayir, Kenya, Komor Federe İslam Cumhuriyeti, Madagaskar, Mauritius, Kamerun, Moritanya, Mozambik, Mısır, Ruanda, Senegal, Seyşeller, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Togo, Tunus, Yeşil Burun Adaları, Zambiya ve Zimbabve.

Güney Amerika Ülkeleri: Bolivya, Arjantin, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Şili, Perú, Trinidad ve Uruguay.

Kuzey Amerika Ülkeleri: Aruba, Bahamas, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Grenada, Antigua, Barbuda, Guatemala, Guyana, Haiti, Hollanda Antilleri, Honduras, Belize, Britanya Virjin Adaları,Jamaika, Kosta Rika, Küba, Nikaragua, Panama, Saint Kitts (Saint Christopher), Nevis Adaları, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler Adaları, Sint Maarten, Trinidad, Tobago ve Caicos Adaları.

Okyanus Ülkeleri: Palau, Fiji, Mikronezya, Vanuatu, Tuvala, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu ve Yeni Kaledonya.