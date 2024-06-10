Yetiştirdiği arılar sonu oldu! Aniden nefesi kesildi, vücudu şişmeye başladı

10 Haziran 2024 15:54 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:01

İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki arı yetiştiricisi Lokman Kaynar her gün olduğu gibi arılarıyla ilgilenmeye gitti.

Birçok arının sokmasıyla alerjik şoka giren adam kaçmaya çalışsa da nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Nefes almakta zorlanan adamı gören ailesi 112'ye haber verdi.

SOLUNUMU DURDU

Solunumu duran adama sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan adam, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen ailesi, gözyaşı döktü. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.