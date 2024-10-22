Yıkık dökük ev için istenen kira dudak uçuklattı! "Bu tuvaletin bilimsel araştırmalara açılması lazım"

22 Ekim 2024 15:35 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:54

İstanbul Esenler'de yıkık dökük bir ev için istenen kira dudak uçuklattı. İnternette ilanını gördüğü evin içini görmeye giden sosyal medyada kullanıcısı gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi. İşte 8 bin 500 lira istenen ev...

Kirayı elden ödeyen kiracı yandı! Cezası katlandı: En az 5 bin lira en yüksek 20 milyon lira

Kirayı elden ödeyen kiracı yandı! Cezası katlandı: En az 5 bin lira en yüksek 20 milyon lira

Türkiye'de birçok ilde artan kira fiyatları vatandaşı bezdirdi. İlan sitelerinde harabeyi andıran, yıkık dökük evler için istenen fiyatlar ise dudak uçuklattı. İnternette gördüğü ev ilanındaki daireyi görmeye giden bir sosyal medya kullanıcısı neye uğradığını şaşırdı.

HARABE GİBİ EVE 8 BİN 500 TL İSTİYORLAR

İstanbul Esenler'de bulunan bir daire için istenen kira dudak uçuklattı. Bakımsızlıktan ve rutubetten dökülen ev​i görmeye giden sosyal medya kullanıcısı evin içler acısı halini çektiği bir video ile gösterdi.

8 bin 500 lira istenen ev sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar bu duruma yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini savundu.