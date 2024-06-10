Yılan paniği kamerada! İtfaiye ekiplerinden kaçtı, kanalizasyona atladı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:50
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Bursa'da da sıcaktan bunalarak sokağa çıkan yılan paniğe yol açtı. Yılan itfaiye ekiplerinin elinden kaçarak kanalizasyona girdi
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda; hava sıcaklarının artması nedeniyle bunalan yılan sokağa çıktı.
Sokak ortasında yılanı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Ekipler, yılanı yakalamaya çalışsa da yılan rögar kapağından içeri kaçtı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı