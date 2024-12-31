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Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 31 Aralık salı tahminlerini paylaştı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
31 Aralık 2024 08:01 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:26

Yılbaşına kar yağışı beklentisi ile girenler bu yıl da umduğunu bulamayacak. Son günlerde etkili olan yağışlı hava bir süreliğine yurdu büyük ölçüde terk ediyor. Ancak bazı yüksek kesimlerde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İşte 31 Aralık salı hava durumu tahminleri...

Türkiye​ aralık ayını oldukça yağışlı geçirdi. Yurdun hemen hemen her bölgesi yağış​ alırken, yükse kesimlerde kar yağışı da etkili oldu. Ancak yılbaşına girilirken, yani 2024 yılının sonu gününde yurt genelinde yağış etkisini azaltıyor. Bir iki istisna dışında tüm bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı 31 Aralık hava durumu tahmin raporu...

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 31 Aralık salı tahminlerini paylaştı - 1. Resim

Yoğun kar yağışı sonrası Karadeniz​ Bölgesi'nden bir manzara

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (31 ARALIK 2024 SALI)

Yılbaşı itibarıyla yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var. Ancak Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma​ ve don ile birlikte pus ve sis olayları görülebilir.

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 31 Aralık salı tahminlerini paylaştı - 2. Resim

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ!

Diğere yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don riski var. Buna bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 31 Aralık salı tahminlerini paylaştı - 3. Resim

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ:

  • ÇANAKKALE  12°C Parçalı ve çok bulutlu
  • EDİRNE  9°C Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL 11°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ:

  • AFYON 4°C Parçalı ve çok bulutlu
  • DENİZLİ  10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • İZMİR  13°C Parçalı ve çok bulutlu
  • MUĞLA  13°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ:

  • ADANA  18°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ANTALYA  12°C Parçalı ve çok bulutlu
  • HATAY  13°C Parçalı ve çok bulutlu
  • MERSİN  17°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

  • ANKARA  7°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR  7°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KONYA  5°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SİVAS  4°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ:

  • BOLU  9°C Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE  10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SİNOP  11°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ZONGULDAK  9°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:

  • AMASYA  8°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN  10°C Çok bulutlu
  • TOKAT  8°C Çok bulutlu
  • TRABZON  10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • ERZURUM  -4°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS  0°C Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA  8°C Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN  4°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

  • DİYARBAKIR  10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • GAZİANTEP  10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SİİRT  10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ŞANLIURFA  13°C Parçalı ve çok bulutlu

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Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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