Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 31 Aralık salı tahminlerini paylaştı
Yılbaşına kar yağışı beklentisi ile girenler bu yıl da umduğunu bulamayacak. Son günlerde etkili olan yağışlı hava bir süreliğine yurdu büyük ölçüde terk ediyor. Ancak bazı yüksek kesimlerde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İşte 31 Aralık salı hava durumu tahminleri...
Türkiye aralık ayını oldukça yağışlı geçirdi. Yurdun hemen hemen her bölgesi yağış alırken, yükse kesimlerde kar yağışı da etkili oldu. Ancak yılbaşına girilirken, yani 2024 yılının sonu gününde yurt genelinde yağış etkisini azaltıyor. Bir iki istisna dışında tüm bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı 31 Aralık hava durumu tahmin raporu...
Yoğun kar yağışı sonrası Karadeniz Bölgesi'nden bir manzara
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (31 ARALIK 2024 SALI)
Yılbaşı itibarıyla yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var. Ancak Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları görülebilir.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ!
Diğere yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don riski var. Buna bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ:
- ÇANAKKALE 12°C Parçalı ve çok bulutlu
- EDİRNE 9°C Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL 11°C Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ:
- AFYON 4°C Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR 13°C Parçalı ve çok bulutlu
- MUĞLA 13°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ:
- ADANA 18°C Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu
- HATAY 13°C Parçalı ve çok bulutlu
- MERSİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
- ANKARA 7°C Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA 5°C Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS 4°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ:
- BOLU 9°C Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE 10°C Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP 11°C Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK 9°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:
- AMASYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN 10°C Çok bulutlu
- TOKAT 8°C Çok bulutlu
- TRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- ERZURUM -4°C Parçalı ve çok bulutlu
- KARS 0°C Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu
- VAN 4°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
- DİYARBAKIR 10°C Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP 10°C Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT 10°C Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA 13°C Parçalı ve çok bulutlu