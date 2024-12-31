Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 31 Aralık salı tahminlerini paylaştı

31 Aralık 2024 08:01 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:26

Yılbaşına kar yağışı beklentisi ile girenler bu yıl da umduğunu bulamayacak. Son günlerde etkili olan yağışlı hava bir süreliğine yurdu büyük ölçüde terk ediyor. Ancak bazı yüksek kesimlerde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İşte 31 Aralık salı hava durumu tahminleri...

Türkiye​ aralık ayını oldukça yağışlı geçirdi. Yurdun hemen hemen her bölgesi yağış​ alırken, yükse kesimlerde kar yağışı da etkili oldu. Ancak yılbaşına girilirken, yani 2024 yılının sonu gününde yurt genelinde yağış etkisini azaltıyor. Bir iki istisna dışında tüm bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı 31 Aralık hava durumu tahmin raporu...

Yoğun kar yağışı sonrası Karadeniz​ Bölgesi'nden bir manzara

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (31 ARALIK 2024 SALI)

Yılbaşı itibarıyla yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var. Ancak Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma​ ve don ile birlikte pus ve sis olayları görülebilir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ!

Diğere yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don riski var. Buna bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ:

ÇANAKKALE 12°C Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 9°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ:

AFYON 4°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 13°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ:

ADANA 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 13°C Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

ANKARA 7°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 4°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ:

BOLU 9°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 10°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:

AMASYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C Çok bulutlu

TOKAT 8°C Çok bulutlu

TRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM -4°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: