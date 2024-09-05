Yıllar sonra bir ilk! Hamsinin fiyatı belli oldu

05 Eylül 2024 09:42 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:49

Av yasağının 1 Eylül'de son ermesiyle palamudun ardından hamsi de tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar, yıllar sonra ilk kez hamsinin bu kadar erken zamanda tezgâhlarda yerini aldığını ifade etti.

Av yasağı sona erdi, balıkçılar 'vira bismillah' diyerek ağlarını denizlere saldı. Bu yıl en çok hamside bolluk yaşanıyor. Balıkçılar, yıllar sonra ilk kez hamsinin bu kadar erken zamanda tezgâhlarda yerini alması hamsinin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtiti. Trabzon Balık Halinde hamsinin kilosu 200-250 TL arasında satılıyor.

BALIKÇILAR DURUMDAN MEMNUN

Palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsinin erken dönemde tezgâhlarda yerini aldığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, “Bu sene palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsi geldi. Hamsi Sinop'tan geliyor. Genelde küçük balıkçıların ağlarına takılan hamsi.

İlk kez bu kadar erken geldi. Uzun yıllardır ilk kez palamutla birlikte hamsi gelmiş oldu. Fiyatı 200 TL. Genelde palamut bol olduğu zaman hamsi az olur. Hamsinin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey söylemek çok zor” dedi.

BU KADAR ERKEN GÖRÜLMEZDİ

Hamsinin de palamut gibi bol olacağını ümit ettiklerini belirten balıkçı esnaflarından balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Hamsi ilk kez bu kadar erken geldi. Bu sene palamudun bolluğu var. İnşallah hamsi de bu bolluğu yaşayacağız. Genelde önceki yıllarda bu kadar erken görünmezdi” diye konuştu.