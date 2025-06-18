Yılmaz Tunç'tan Murat Çalık açıklaması! 'Tahliye talebi değerlendirilecek'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin konuşan Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.