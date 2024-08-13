Yine başıboş köpek dehşeti! Parkta oynayan küçük kıza saldırdı

13 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:20

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı



Son yıllarda Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri başıboş köpekler...

Birçok kentte ciddi bir problem olarak görülen, vatandaşların güvenliği ve sağlığını tehlikeye atan sorunla ilgili yasa Meclis'ten geçti.

Ancak sorun hala devam ediyor. Bunun son örneği Ankara'da yaşandı.





NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Alınan bilgiye göre, olay Altındağ ilçesinde bulunan Kudüs Parkı'nda meydana geldi.

Sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, parkta oyun oynayan bir kız çocuğuna saldırdı.

Neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da köpeklerin saldırısından kurtulamadı.

Vatandaşların yardımı ile kurtarılan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.