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Yine başıboş köpek dehşeti! Parkta oynayan küçük kıza saldırdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:20

Tartışmalı başıboş köpek sorunu devam ediyor. Bu kez yer Ankara! Altındağ ilçesinde parkta oynayan kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı.


Son yıllarda Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri başıboş köpekler...

Birçok kentte ciddi bir problem olarak görülen, vatandaşların güvenliği ve sağlığını tehlikeye atan sorunla ilgili yasa Meclis'ten geçti.

Ancak sorun hala devam ediyor. Bunun son örneği Ankara'da yaşandı. 

Yine başıboş köpek dehşeti! Parkta oynayan küçük kıza saldırdı - 1. Resim

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Alınan bilgiye göre, olay Altındağ ilçesinde bulunan Kudüs Parkı'nda meydana geldi.

Sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, parkta oyun oynayan bir kız çocuğuna saldırdı.

Yine başıboş köpek dehşeti! Parkta oynayan küçük kıza saldırdı - 2. Resim

Neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da köpeklerin saldırısından kurtulamadı.

Yine başıboş köpek dehşeti! Parkta oynayan küçük kıza saldırdı - 3. Resim

Vatandaşların yardımı ile kurtarılan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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