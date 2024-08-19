Yine bir çöp ev kabusu! Ev sahibinin ölümüyle ortaya çıktı! 10 kamyon çöp çıkardılar

19 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:40

Bursa'da maganda dehşeti! Başına yorgun mermi isabet etti, onu gören 2 arkadaşı kalp krizi geçirdi

Bursa'da maganda dehşeti! Başına yorgun mermi isabet etti, onu gören 2 arkadaşı kalp krizi geçirdi

Karşıyaka'da 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktiren çiftin dairesine giden ekipler şoke oldu. Belediye ekipleri, 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalar ile evden tam 10 kamyon çöp çıkardı.

EV SAHİBİ ÖLÜNCE ORTAYA ÇIKTI

Aynur ve Nevzat D., çiftinin 25 yıl boyunca ellerine ne geçerse evde biriktirdikleri belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Nevzat D.’nin ölümünün ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde şoke oldu.

EVDE ADIM ATACAK YER KALMAMIŞ

Adeta adım atacak yerin olmadığı çöp ev için mahalle muhtarı da devreye girdi. Evde yaşayan Aynur D.’yi çöplerin atılması konusunda ikna etti. Bunun üzerine ev dezenfekte ettirildi. Ardından adrese gelen belediye ekipleri giydikleri özel kıyafet ve taktıkları maskelerle birlikte evin içerisinde hummalı bir çalışma başlattı.

EVDEN 10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Çöpleri evden çıkarma işlemleri tam 4 gün boyunca sürerken, bu sürede ise 10 kamyon çöp çıktı.

Yapılan çalışmaların ardından ev çöpten arındırılırken, çalışmalara şahit olan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında adeta hayrete düştü.