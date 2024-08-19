Yine bir çöp ev kabusu! Ev sahibinin ölümüyle ortaya çıktı! 10 kamyon çöp çıkardılar
İzmir Karşıyaka'daki çöp ev, daire sahibinin ölmesiyle ortaya çıktı. Nevzat D'nin ölümü nedeniyle adrese gelen polis ve sağlık ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evde yaşayan çiftin 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktirdikleri belirlendi. Adım atılacak yerin olmadığı evden 4 günde 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Karşıyaka'da 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktiren çiftin dairesine giden ekipler şoke oldu. Belediye ekipleri, 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalar ile evden tam 10 kamyon çöp çıkardı.
EV SAHİBİ ÖLÜNCE ORTAYA ÇIKTI
Aynur ve Nevzat D., çiftinin 25 yıl boyunca ellerine ne geçerse evde biriktirdikleri belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Nevzat D.’nin ölümünün ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde şoke oldu.
EVDE ADIM ATACAK YER KALMAMIŞ
Adeta adım atacak yerin olmadığı çöp ev için mahalle muhtarı da devreye girdi. Evde yaşayan Aynur D.’yi çöplerin atılması konusunda ikna etti. Bunun üzerine ev dezenfekte ettirildi. Ardından adrese gelen belediye ekipleri giydikleri özel kıyafet ve taktıkları maskelerle birlikte evin içerisinde hummalı bir çalışma başlattı.
EVDEN 10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Çöpleri evden çıkarma işlemleri tam 4 gün boyunca sürerken, bu sürede ise 10 kamyon çöp çıktı.
Yapılan çalışmaların ardından ev çöpten arındırılırken, çalışmalara şahit olan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında adeta hayrete düştü.