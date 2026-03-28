Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ve bozulmuş gıda ürünlerinin tespiti için çalışmalar sürerken Bursa'dan bir zahirlenme vakası haberi geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yine tavuk döner skandalı! 25 kişi zehirlendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde farklı döner işletmelerinden tavuk döner yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. İnegöl'ün farklı noktalarındaki döner işletmelerinde tavuk döner yiyen vatandaşlar mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Fenalaşan 25 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve zehirlenmeye neden olduğu iddia edilen ürünlerden numune alınarak araştırma yapılacağı öğrenildi.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde farklı döner işletmelerinden tavuk döner yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Olay İnegöl’ün farklı noktalarında faaliyet gösteren döner işletmelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmelerden tavuk döner yiyen bazı vatandaşlar kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

SAĞLIK DURUMLARI BELLİ OLDU

Fenalaşan 25 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edildiği öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, zehirlenmeye neden olduğu iddia edilen ürünlerden numune alınarak detaylı araştırma yapılacağı öğrenildi.