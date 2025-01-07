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Yine Tofaş yine facia! Kaza sonrası ikiye yarıldı: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 19:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:19
Yine Tofaş yine facia! Kaza sonrası ikiye yarıldı: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Aksaray'da meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan Tofaş otomobil ikiye ayrıldı. Kokrunç kaza sonrası baba ve kızı hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Aksaray-Ortaköy yolunda meydana gelen trafik kazasında Ortaköy yönüne ilerleyen 68 ABD 220 plakalı minibüs, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan Harun Güzyurdu yönetimindeki 50 EC 603 plakalı Fiat Tofaş​ otomobile çarptı.

Yine Tofaş yine facia! Kaza sonrası ikiye yarıldı: Baba ve kızı hayatını kaybetti - 1. Resim

TOFAŞ İKİYE AYRILDI!

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrılırken, sürücü Harun Güzyurdu ve yanında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı Goncagül Güzyurdu olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste yolculuk eden bir kişi ise yaralandı.

Yine Tofaş yine facia! Kaza sonrası ikiye yarıldı: Baba ve kızı hayatını kaybetti - 2. Resim

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, otomobildeki baba ve kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

Minibüs sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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