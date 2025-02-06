Yoğun kar yağışı Marmara'yı esir aldı! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Şubat 2025 08:26 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 08:29
Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı