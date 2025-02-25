Yoğun kar yağışı sürüyor, okullara kar tatili bir haftaya çıktı! İşte eğitime ara verilen yerler

Ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı özellikle Karadeniz şeridi ve Doğu illerimizde etkili bir biçimde sürüyor. Bazı illerimizde okullara verilen kar tatili arası neredeyse bir haftayı buldu. Ordu'da 26 Şubat Çarşamba okullar tatil olduğu haberi valilik tarafından verildi. İşte detaylar...

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, birçok bölgede eğitime ara verilmesine neden oldu. Geçen hafta İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okullar iki gün tatil edilirken, bu hafta Karadeniz bölgesi yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı. Günlerdir aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok ilde eğitime neredeyse bir haftadır ara veriliyor.

ORDU'DA EĞİTİME ARA

Son olarak Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 14 ilçede eğitime tamamen, 5 ilçede ise kısmi olarak ara verildiğini duyurdu. Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde yalnızca belirli okullarda eğitime ara verildi. Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsayan tatil kararına ek olarak, eğitime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, soğuk hava ve kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde termometreler -30 dereceyi gösterirken, kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Yetkililer, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GİRESUN'DA BAZI İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği ilan edildi.Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi.