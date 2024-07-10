YÖK kararıyla üniversitelerde sil baştan sistem! Mezun olunca işsiz insan kalmayacak

10 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:32

YÖK, devlet üniversitelerinin ikinci öğretim programları ile ilgili yeni bir karar aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının tamamının kapatıldığını açıkladı.

Yükseköğretim kurulu Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının tamamının kapatıldığını duyurdu. YÖK Başkanı Özvar ayrıca mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik gibi bölümlerin kontenjanının azaltılacağını bildirdi.

YÖK'ün duyurduğu yeni programların detaylarını tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu; 'Üniversitelerde niteliğin arttırılması ve öğrencilerimizin işsiz kalmaması hedefleniyor' dedi.

Yaşar Hacısalihoğlu'nun konuşma detayları şu şekilde:

YÖK’ün vermiş olduğu bu karar devlet üniversitelerinde ikinci öğretimin kaldırılmasına yönelik bir durum. Yükseköğretimin bugüne kadar yapmış olduğu nitelikle büyümenin yerini nitelikle derinleşme süreci alacak.

Türkiye'deki eğitimin yeterliliğini arttırma süreci zaten devam eden projedir. Şimdi alınan kararlar ile birlikte kaliteli eğitimin arttırılması ve yaygınlaşması amaçlanıyor.

Dolayısıyla bu konunun aynı zamanda bir başka boyutu da Türkiye'nin genel kalkınma planları çerçevesinde üniversite mezunu nitelikli ve istihdama dayalı çerçevede kontenjanlarda da bir düzenleme yapılıyor.

"MAĞDURİYET OLMAYACAK"

Bu yıl itibarıyla devlet üniversitelerinde uygulanmaya başlayacak bir uygulama ile ikinci öğretim kaldırılacak. Gelecek yıl ile birlikte de vakıf üniversitelerinde bu uygulamaya geçilecek. Bütün bunların, yeni dönemde üniversitelerindeki eğitim kalitesinin arttırılması konusunda nitelikte derinleşme süreci olarak yorumluyorum.

Dolayısıyla bu konuda herhangi bir mağduriyet değil, aksine öğrencilerin daha nitelikli bir şekilde mezun olmaları ve iş bulma konusunda zorlanmayacakları bir döneme girilmiş olacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın çalışmaları sonucunda, Türkiye'deki üniversiteler dünya ölçeğinde üniversiteler sıralamasında daha üst seviyelere gelecektir.