YÖK'ten jet yalanlama geldi! Bazı adayların sıfır ya da eksi netle üniversiteye girildiği iddia edilmişti

28 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:56

Bazı basın yayın organlarında 203 adayın sıfır net yapmalarına rağmen bilgisayar programcılığı, radyoterapi, patoloji ve tarih gibi bölümlere yerleştiği iddia edilmişti. Yüksek Öğretim Kurumu'ndan yalanlama geldi. Yetkililer, eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını duyurdu. İşte detaylar...

YKS’de baraj puanı uygulamasını kaldırmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşildiği iddia edildi. Bazı basın yayın organlarında YKS’nin ardından gerçekleştirilen yerleştirmelerde de 203 programa sıfır ya da eksi netle girildiği öğrenildi.

YÖK'ten, bazı basın ve yayın organlarındaki üniversitelere sıfırın altında netlerle yerleştirme​ yapıldığına ilişkin haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

"Eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, YKS'de puan türlerine göre puan hesaplamasında kullanılan testler ve ağırlıklarının sınav kılavuzunda yayımlandığı anımsatıldı.

Haberde yer alan ön lisans programlarına Temel Yeterlilik Testi puanına göre, Türk Dili ve Edebiyatı programına ise sözel puan türüne göre yerleştirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

"2018 yılından itibaren uygulanmakta olan yeni sınav sistemine göre, adayın TYT​ puanının hesaplanmasında Türkçe Testi ile Temel Matematik Testindeki cevapları dikkate alınmaktadır. Bu iki testin en az birinden ham puanı 0,5 veya üzeri olan adayların TYT puanı hesaplanmaktadır. Haberde verilen bazı örneklere bakıldığında, ilgili adayların Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinde 0,5 veya üzerinde ham puana sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle de adayların TYT puanları hesaplanmıştır."

Haberde yer alan örneklerin de paylaşıldığı açıklamada, YKS'de her aday için hesaplanmış Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP), 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklendiği, böylece adayların yerleştirme puanlarının hesaplandığı anlatıldı.

Açıklamada, ilgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların söz konusu puan türünde yerleştirme puanlarının hesaplandığı, TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve/veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT)girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil için sınav/yerleştirme puanlarının hesaplanmadığı belirtildi.

Merkezi yerleştirmede adayların yükseköğretim programlarına yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirildiği aktarılan açıklamada, "Haberde yer almış olan örneklerde, adayların TYT puanının hesaplanabilmesi için gerekli olan testlerden en az birinden 0,5 veya üzerinde ham puana sahip oldukları görülmektedir." denildi.

"EKSİ NETLE ÜNİVERSİTELİ OLUNMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada, herhangi bir adayın sözel puanının hesaplanabilmesi için TYT'deki Türkçe Testi veya Temel Matematik Testi ile AYT'deki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi veya Sosyal Bilimler-2 Testi'nin en az birinden 0,5 veya üzerinde ham puana sahip olması gerektiği belirtilerek, "Haberde yer alan adayın sözel puanının hesaplanabilmesi için gereken TYT'de matematik testinde 0,5 ham puan aldığı görülmektedir.

Adayın AYT testinde ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 0,5, Tarih-1 bölümünde 1, Coğrafya-1 bölümünde 3,5 ham puanı bulunmaktadır. Bu puanlara TYT puanının yüzde 40'ı ile OBP'si ilave edilerek yerleştirmeye esas puanı belirlenmektedir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere eksi netle üniversiteli olunması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.