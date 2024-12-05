Yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı! Vatandaşlardan İSKİ'ye büyük tepki var

05 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:56

İstanbul Sultangazi'de yağış sonrası kot yıkama fabrikasının atık giderlerinin bağlı olduğu kanal tıkanınca sokak ve cadde üzerinde bazı noktalar çöktü. Tıkanan kanal taşınca ev ve işyerlerini kimyasal su basan vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bölgede bulunan kot yıkama fabrikalarının kimyasal atık giderlerinin bağlı olduğu kanal tıkandı. Kanal tıkanınca hattın geçtiği sokak ve cadde üzerindeki bazı noktalarda çökme oluştu.

Çökme yaşanmasının ardından birçok ev ve işyerlerini kimyasal su bastı. Daha öncede sokak üzerinde benzer şekilde çökmelerin yaşandığı belirtilirken ev ve işyerlerini su bastığını belirten mahalle sakinleri İSKİ'ye tepki gösterdi.

"İNSANLAR ARTIK BIKTILAR SU ATMAKTAN"

Olayın ardından bazı ev ve işyeri sahiplerinin su baskının önüne geçebilmek için lavabo giderlerine beton dökerek kapattıklarını belirten Abdullah Şenol Mısırlı, "1977 yılından beri burada oturuyorum ve bu sokağın sorunu hiçbir zaman bitmedi. Yukarıdan nereden su veriliyorsa buraya geliyor. Burada gördüğünüz noktada ise tıkanıyor. Tıkanmanın birçok sebebi var, bizi ilgilendirmiyor ama insanlar mağdur kalıyor. Uykularında evlerine su geliyor, iş yerlerine su giriyor ve mağdurlar. Yukarıda kot yıkama fabrikasının suları bu sokağa verildi başlıca sebeplerinden biri bu. Bu iplikleri artıkları künklerin kenarına gelip takılarak suyun tıkanmasına sebep oluyor. Ondan sonra evlere basıyor. Yaklaşık 20 numaraya kadar bütün evlere su giriyor ve insanlar bodrumdaki giderleri tıkadılar artık beton döktüler. Birçok iş yerinde de tuvalet, lavabo yok çünkü tıkadılar. Beton döktüler ve insanlar artık bıktılar su atmaktan" ifadelerini kullandı.

"BU SOKAĞI KOMPLE SÖKSELER DE YİNE ÇARE DEĞİL"

Kot yıkama fabrikalarından gelen asitli suyun kanal giderlerini çürüttüğünü ve bu nedenle de sürekli olarak çökme ve su baskınlarının yaşandığını İSKİ'nin ise gerekli çalışmayı yapmadığını belirten Sönmez Akkuş ise, "3 sefer İSKİ'ye gidildi. Ben gittim. Bu künklerin değişmesi lazım değişmediği müddetçe biz hep bu sıkıntıyı yaşarız. Şu anda yapılan iş boşa bana göre. Bu yukarıda bağlanan kot fabrikası mıdır nedir, her neyse o su bağlanmış ya buraya. O sudan dolayı asitli bir sudur o çürütüyor buraları. Bu künklerin değişmesi lazım aşağıya Cebeci'ye kadar. Değişmediği müddetçe bu sokağı komple sökseler de yine çare değil" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yağış sonrası sokak ve cadde üzerinde yaşanan çökmeler sonrası bazı ev ve işyerleri kimyasal su altında kalırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su baskını sonrası bir yandan tahliye çalışması yapıldığı, bir yandan da boruların değiştirildiği görülüyor.