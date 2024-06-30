Yol kenarına bırakılan şüpheli çanta alarmı: Fünye ile patlatıldı

30 Haziran 2024 03:54 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 03:55

Burdur Merkez Yeni Mahalle Seymen Caddesi ile Menderes Caddesi kesişiminde saat 02.15 sıralarında bomba alarmı verildi. Edinilen bilgilere göre gece vakti devriye görevini icra eden Asayiş Şube ekipleri tarafından yol kenarına bırakılmış içi dolu bir çanta tespit edildi.

PATLATILARAK İMHA EDİLDİ

Çantadan şüphelenen ekiplerin çevrede güvenlik önlemi alarak cadde girişleri trafiğe kapatıldı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Sokak girişlerinin kapatılmasının ardından hazırlık yapan bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü patlama anonsunun ardından şüpheli çanta patlatılarak imha edildi.

Patlamanın ardından çanta kontrol edilince içerisinde spor kıyafetleri ve ayakkabı olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından cadde girişleri tekrardan trafiğe açıldı.