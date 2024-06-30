Düzce'de bir binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 01:36 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 01:37
Düzce’de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında yangın meydana geldi.
Alınan bilgilere göre marketlerin bulunduğu bloğun apartman boşluğunda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.
7 KİŞİ MERDİVENLE KURTARILDI
Yoğun duman oluşan binada dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı