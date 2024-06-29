Mağaza yangınına kritik müdahale! Pet şişe ile söndürmeye çalıştılar
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Haziran 2024 23:14 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 23:22
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir mağazanın bitişiğinde yangın çıktı. Çıkan yangına bir vatandaş pet şişesine doldurduğu su ile müdahale etti.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara Sincan'da bir mağazada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti.
PET ŞİŞESİ İLE MÜDAHALE ETTİ
Vatandaşların pet şişelerdeki sularla söndürmeye çalıştığı yangında mağazada maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı