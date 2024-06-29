Mağaza yangınına kritik müdahale! Pet şişe ile söndürmeye çalıştılar 

29 Haziran 2024 23:14 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 23:22

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara Sincan'da bir mağazada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti.

PET ŞİŞESİ İLE MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların pet şişelerdeki sularla söndürmeye çalıştığı yangında mağazada maddi hasar meydana geldi.