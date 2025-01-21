Yol kenarında bebek kemikleri bulundu: Anne gözaltında

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Ocak 2025 15:49 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:57

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yol kenarında bir bebeğe ait olduğu tespit edilen kemikler bulundu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde bebeğin annesi gözaltına alındı.