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Yol kenarında bebek kemikleri bulundu: Anne gözaltında

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 15:49 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:57
Yol kenarında bebek kemikleri bulundu: Anne gözaltında

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yol kenarında bir bebeğe ait olduğu tespit edilen kemikler bulundu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde bebeğin annesi gözaltına alındı.

Ankara'da dehşete düşüren olay; Ankara-Samsun kara yolu üzerinde yaşandı. Elmadağ​ ilçesi girişinde belediye temizlik görevlileri, insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde kemik parçalarının bir bebeğe ait olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı incelemelerde; bebeğin annesinin Elmadağ ilçesinde yaşayan N.A (21) olduğu bilgisine ulaşıldı.

N.A polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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