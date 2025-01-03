Yol kenarında kafasından vurulmuş halde bulunmuştu! Şoke eden detaylar: Baba öldürdü, anne sakladı

03 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:16

Adana’da yol kenarında kafasından vurularak katledilen 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı. Çocuğun babası tarafından öldürüldüğü annesinin ise bunu sakladığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olarak baba ve anneyi gözaltına aldı.

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Adana'nın Yüreğir​ ilçesinde 31 Aralık günü yaşanan olayda; yol kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, şahsın tabanca ile başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Yapılan çalışmalarda ölen kişinin 15 yaşındaki R.D. olduğunu belirledi. R.D.'nin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesi tarafından defnedildi. Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

'BABA ÖLDÜRDÜ' İDDİASI

R.D.'nin uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sık sık tartıştığı ve olay günü de anne ve babasıyla kavga ettiği iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine önce darp edildiği, ardından babası M.D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARTIP YOL KENARINA ATTILAR

İddialara göre; cinayeti gizlemek isteyen anne S.D. ve baba M.D., çocuğun kıyafetlerini çıkardıktan sonra cesedi bir otomobille yol kenarına bırakarak başkaları tarafından öldürülmüş gibi göstermeye çalıştı.

"ANNE BABA GÖZALTINA ALINDI"

Adana​ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde baba M.D.'nin cinayeti işlediği anne S.D.'nin ise olayı gizlediği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma akşam saatlerinde ailenin evine yaptığı operasyonla anne ve babayı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı.

ÖLDÜRÜP CENAZESİNE KATILDI

Anne ve baba çocuğu öldürüp yol kenarına attıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkınca 1 Ocak günü Suluca Mahallesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Hiç bir şey olmamış gibi babanın çocuğun toprağa verilmeden önce yıkanmasına da katıldığı öğrenildi.