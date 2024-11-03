Yol kenarında zurna çalan Çinlinin gizemi çözüldü! Neden boş arazilerde zurna çaldığını anlattı

03 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 11:06

Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalmasıyla sosyal medyada gündem olan Çinlinin aşk acısı çektiği iddia edilmişti. Çinli Tao Jıanwaı'nin neden bulduğu boş arazilerde zurna çaldığı ortaya çıktı.

Tekirdağ​'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Yol kenarında zurna çalan Çinliyi gören vatandaşlar hemen telefona sarıldı. Sosyal medya o görüntüleri konuşurken, Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı'nin neden boş bir alanda zurna çaldığı da ortaya çıktı.

AŞK ACISI DEĞİL, HOBİ

Çerkezköy ve Kapaklı​ ilçelerinde zaman zaman boş arazide zurna çalarken görüntülendikten sonra gündem olan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı yaptığı açıklamada, zurna çalmanın en büyük hobisi olduğunu ve şehirden uzakta kimseyi rahatsız etmeden bu sanatını icra etmeye çalıştığını belirtti.

"FABRİKADA MAKİNE MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞIYORUM"

Kapaklı ilçesinde bulunma sebebini de açıklayan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı, “Kapaklı ilçesinde bulunan bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Kapaklı'da bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum” dedi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Çinli zurnacı, farklı kültürlerin buluşmasına dair ilginç bir örnek olarak yorumlandı.