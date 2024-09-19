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Yol verme kavgasında silahlar konuştu: Olayı izleyen bir kişi vuruldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Eylül 2024 01:17 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 01:20

Küçükçekmece’de iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahıyla havaya ateş açtı, o sırada balkondan olayı izleyen bir kişi vuruldu. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul​'un Küçükçekmece​ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre iki şahıs yol üzerinde araçlarıyla karşı karşıya geldiler. İki taraf da birbirine yol vermeyince araçlarından inerek tartışmaya başladılar. 

Tartışma kavga​ boyutunu alınca taraflardan biri üzerindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. Mermilerden birisi o sırada kavgayı duyan ve balkondan kavgaya bakan bir kişiye isabet etti.

Yol verme kavgasında silahlar konuştu: Olayı izleyen bir kişi vuruldu - 1. Resim

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahısları yakalarken yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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