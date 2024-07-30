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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın ulaşıma kapanıyor: 50 gün sürecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:43
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli&#039;nin İstanbul yönü yarın ulaşıma kapanıyor: 50 gün sürecek

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak. 19 Eylül'de tamamlanması planlanan çalışmalar sırasında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında ulaşım D-100 kara yolundan sağlanacak.

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları yarın başlayacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın ulaşıma kapanıyor: 50 gün sürecek - 1. Resim

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İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler.

Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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