Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın ulaşıma kapanıyor: 50 gün sürecek
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:43
Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak. 19 Eylül'de tamamlanması planlanan çalışmalar sırasında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında ulaşım D-100 kara yolundan sağlanacak.
Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları yarın başlayacak.
Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler.
Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı