Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 13 kişi yaralandı

22 May 2024 21:25 - Güncelleme : 22 May 2024 21:37

Yoldan çıkan otobüs ağaca çarptı! Çok sayıda yaralı var

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Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine yolcu taşıyan R.İ yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, Esentepe Mahallesi Galericiler Sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan İ.Ö, G.N, H.A, A.A, A.Ö, F.Y, K.A, İ.İ, F.K, M.G, M.Y, A.Ö ve S.Ş. isimli yolcular ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.