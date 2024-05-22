Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 13 kişi yaralandı
Kütahya'da yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine yolcu taşıyan R.İ yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, Esentepe Mahallesi Galericiler Sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole yuvarlandı.
EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan İ.Ö, G.N, H.A, A.A, A.Ö, F.Y, K.A, İ.İ, F.K, M.G, M.Y, A.Ö ve S.Ş. isimli yolcular ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.