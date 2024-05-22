Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 13 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 13 kişi yaralandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 21:25 - Güncelleme : 22 May 2024 21:37

Kütahya'da yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine yolcu taşıyan R.İ yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, Esentepe Mahallesi Galericiler Sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 13 kişi yaralandı - 1. Resim

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 13 kişi yaralandı - 2. Resim

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan İ.Ö, G.N, H.A, A.A, A.Ö, F.Y, K.A, İ.İ, F.K, M.G, M.Y, A.Ö ve S.Ş. isimli yolcular ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 13 kişi yaralandı - 3. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...