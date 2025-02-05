Antalya'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 10'u ağır, 33 yaralı

05 Şubat 2025 08:39 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:03

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün 25 metre uçurumdan yuvarlandığı kazada 10'u ağır 33 kişi yaralandı. Korkunç kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

10 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 10 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.