Film gibi olay! Yolcunun tek sözüyle hayatı değişti: 100 milyon liralık servete ortak oldu

26 Ağustos 2024 09:12 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:38

Muğla'da kullandığı belediye otobüsüne binen yolcunun "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil minin? Babana selam söyle" sözleri Cihan Altın'ın hayatını değiştirdi. Bu sözlerin peşine düşen Altın, gerçek babasını buldu. Babasının iş adamı olduğunu öğrenen şoför, açtığı davayla 15 taşınmaz ve 100 milyonluk servete ortak oldu.

DNA TESTİ SONUÇLANDI

Durumu anlattığı annesi Suzan Yıldırım ise 1987'de adliyede çalıştığı sırada işadamı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığını ve bu ilişkiden dünyaya getirip resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusun kaydettirdiğini öğrendi.

Yapılan DNA testi sonucunda Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi.

'BABANA SELAM SÖYLE' SÖZÜ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sabah gazetesine konuşan Altın, "31 yaşında tesadüfen bir yolcunun yanıma gelip "Babana selam söyle" demesi ile gerçek babamı öğrendim. Mahkeme kararıyla kesinleşti. Ancak bana babalık yapmadı. Ben babasız büyüdüm. Benim de bir kızım var. Ona en iyi şekilde babalık yapmaya çalışıyorum. Kazandığım 355 bin lira tazminatı benim gibi babasız büyüyen çocuklar için, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım" dedi.

EMSAL DAVA OLDU

Avukatı Varol Turbay ise "Bu davanın önemli hukuki tarafı, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi yeni kararlarında artık babalık davasının sonucunun kesinleşmesini beklemeden manevi tazminat verilmesini içtihat altına aldı.

DNA testi varsa haksız fiil gerçekleşmiş ve tazminat şartları oluşmuştur dedi. Türkiye'de manevi tazminat talebinin tamamının kabulüne karar verilen ikinci emsal dava oldu" dedi.