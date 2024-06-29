Yorganların arasına gizlenmişti... polis köpeği uyuşturucuyu böyle buldu

29 Haziran 2024 03:39 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 03:41

Bağ evine kenevir ekti, hakim bile ifadesini ağzı açık dinledi! 'Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için ektik'

Bağ evine kenevir ekti, hakim bile ifadesini ağzı açık dinledi! 'Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için ektik'

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 28 Haziran tarihinde D.O.’nun İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; bin 746 gram Skunk, 4 adet Captagon maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Polis köpeğinin evin çeşitli bölümlerinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı.