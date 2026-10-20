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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:43

‘Yorulmadan çalışmaya devam’ notuyla paylaştılar: Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız Brüksel'de

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Belçika İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında önemli temaslarda bulunma üzere Brüksel’e gitti. İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabından Bakan Gürlek ve Bakan Fidan ile verdiği kahve molasını, “Yorulmadan çalışmaya devam” notuyla paylaştı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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‘Yorulmadan çalışmaya devam’ notuyla paylaştılar: Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız Brüksel'de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:43

İçişleri Bakanı Sayın , Adalet Bakanı Sayın ve Dışişleri Bakanı Sayın , Türkiye-Belçika İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında ’de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik alanındaki iş birliği ele alındı.

HABERİN ÖZETİ

‘Yorulmadan çalışmaya devam’ notuyla paylaştılar: Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız Brüksel'de

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dördüncü Toplantısı kapsamında Brüksel'de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik alanındaki iş birliği ele alındı.
Görüşmeler sırasında verilen kısa kahve molasını Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Çiftçi paylaşımında, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam!" notuna yer verdi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, verdikleri kısa kahve molası verirken, Bakan Çiftçi o anları sosyal medya hesabı üzerinden “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam!” notuyla paylaştı.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2112518677027238113

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#Akın Gürlek
#mustafa çiftçi
#hakan fidan
#brüksel
#Türkiye Belçika
#Gündem
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