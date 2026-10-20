İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Belçika İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Brüksel’de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik alanındaki iş birliği ele alındı.

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HABERİN ÖZETİ ‘Yorulmadan çalışmaya devam’ notuyla paylaştılar: Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız Brüksel'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dördüncü Toplantısı kapsamında Brüksel'de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik alanındaki iş birliği ele alındı. Görüşmeler sırasında verilen kısa kahve molasını Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Çiftçi paylaşımında, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam!" notuna yer verdi.

Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, verdikleri kısa kahve molası verirken, Bakan Çiftçi o anları sosyal medya hesabı üzerinden “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam!” notuyla paylaştı.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2112518677027238113