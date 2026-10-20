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Politika
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:32

Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın Brüksel çıkarmasından ilk kareler

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına ev sahipliği yapan Belçika’da Güvenlik Diplomasisi temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerden ilk kareler geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:32

’da, ve Belçika’nın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenen Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini, karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.

Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın Brüksel çıkarmasından ilk kareler
Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın Brüksel çıkarmasından ilk kareler

GÖRÜŞMELERDEN İLK KARELER

Dışişleri Bakanı Sayın , İçişleri Bakanı Sayın ve Adalet Bakanı Sayın , Türkiye-Belçika Dördüncü Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere 19-21 Ekim tarihlerinde Belçika’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın Brüksel çıkarmasından ilk kareler

Belçika’da Güvenlik Diplomasisi temasları sürüyor. Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın Brüksel çıkarmasından ilk kareler geldi.

Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın Brüksel çıkarmasından ilk kareler
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ETİKETLER
#Belçika
#Türkiye
#Akın Gürlek
#mustafa çiftçi
#hakan fidan
#Politika
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