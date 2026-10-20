Belçika’da, Türkiye ve Belçika’nın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenen Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini, karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.

GÖRÜŞMELERDEN İLK KARELER

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Türkiye-Belçika Dördüncü Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere 19-21 Ekim tarihlerinde Belçika’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Belçika’da Güvenlik Diplomasisi temasları sürüyor. Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın Brüksel çıkarmasından ilk kareler geldi.