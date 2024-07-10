Yoshinori Moriwaki, 7 üzeri deprem üretebilecek fay hattını işaret etti! İşte tsunami riski altındaki şehirler

10 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:48

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede yaşanan artçı depremlerin 2 yıl süreceğinin altını çizen Japon deprem uzmanı Moriwaki, burada yaşanan ve yaşanacak olan artçıların riskli olmadığını belirtti.

Japon deprem uzmanı Türkiye'de henüz kırılmamış fay hattının olduğunu işaret ederek yakında kırılacağını ve bazı şehirlerde tsunami yaşanacağını söyledi. tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, büyük deprem sonrası tsunami yaşanacak şehirleri de sıraladı.

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Türkiye'nin de Japonya gibi riskli bir ülke olduğunu belirten deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 10 Temmuz'da Malatya'da yaşanan 4 üzeri şiddetli depremlerin önemli olmadığını ifade etti. Moriwaki, Kahramanmaraş depremi sonrası bu artçı depremlerin yaşanmasının normal olduğunun altını çizdi.

Japon deprem uzmanı henüz Türkiye'de büyük depremin yaşanmadığını hatırlattı. Doğu Anadolu'nun Akdeniz'e ulaşan fay hattı kolunda, herhangi bir deprem yaşanmamasına dikkat çeken Moriwaki, biriken bir enerji olduğunu belirtti.

Moriwaki, "Doğu Anadolu'dan uzanan ve Kahramanmaraş depremiyle büyük bir enerji depolayan Kıbrıs'tan gelen fay hattı ile birleşen Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım yaşanacak. Bu deprem en az 7.5 üzeri olacak" dedi.

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Moriwaki, bu birleşme fay hattının patlaması halinde yaşanacak 7.5 üzeri deprem sonrası, Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da iç kesimlere kadar ulaşacak şiddetli bir tsunaminin yaşanacağının altını çizdi. Bu yüzden dikkatleri Kahramanmaraş, Malatya'dan bu bölgeye çekilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu söyleyen Moriwaki, "Bu bölgede 6 şiddetli deprem bile oldukça riskli. Bu yüzden bir an önce burada hem devlet hem belediye hem de vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. En önemli detay ise depreme hazır olmak gerekiyor. Mutlaka her evde deprem çantası olmalı. Deprem sırasında merdivenlerden kaçmak yerine evde güvenli bölge oluşturulmalı. Kahramanmaraş depreminde de gördük ki çoğu vatandaş merdivenlerde asansörlerde ve pencerelerden atlayacak vefat etti" ifadelerini kullandı.

Ege bölgesindeki ince fay hattına dikkat çekerek burada en fazla 5-6 şiddetli deprem olacağını bunun ise binalardan dolayı tehlikeli olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra ara ara olan depremler korkutucu değildir. Ege'den Çanakkale'ye uzanan fay hattı oldukça tehlikeli olduğunun altını çizen Moriwaki, Marmara'da birleşen fay hatlarının Güney Kore'deki gibi olduğunu ifade etti.

Bursa, İstanbul, Tunceli ve Bingöl de Türkiye'nin en büyük depremleri olacağını belirtti. En büyük depremlerin bu şehirlerde yaşanacağını buralara oldukça dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle halkın bilincinin açılması, binalardaki kat sayısının azaltılmasını ve alt yapının büyük depremlere hazır hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.