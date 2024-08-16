Yozgat'ta 17 yaşındaki genç bıçakla dehşet saçtı! 14 yaşındaki çocuğu öldürdü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, sokakta rastgele seçtiği üç kişiye bıçakla saldırdı. Korkunç olayda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün gece yaşanan korkunç olayda, Salih Paşa Camii önünde 17 yaşındaki Z.Y., bilinmeyen bir sebeple 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi bıçakla yaraladı. Bıçakla ağır yaralanan Ünal hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Z.Y.'yi yakalamaya çalışan 61 yaşındaki M.L. de saldırıya uğrayarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı 14 yaşındaki Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan Ünal'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüphelinin ise alkollü olduğu bilgisine ulaşılırken emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.