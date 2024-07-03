Yozgat'ta feci ölüm: Asansörle duvar arasına sıkıştı

03 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:35

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Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.