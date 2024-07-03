Yozgat'ta feci ölüm: Asansörle duvar arasına sıkıştı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:35
Yozgat'ta korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Hülya Uçar 2. katta inmek istedi ancak asansörün aniden çalışmasıyla kabin ve duvar arasına sıkıştı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.
Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI YASA BOĞULDU
Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı