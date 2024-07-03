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Yozgat'ta feci ölüm: Asansörle duvar arasına sıkıştı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:35

Yozgat'ta korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Hülya Uçar 2. katta inmek istedi ancak asansörün aniden çalışmasıyla kabin ve duvar arasına sıkıştı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Yozgat'ta feci ölüm: Asansörle duvar arasına sıkıştı - 1. Resim

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI 

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta feci ölüm: Asansörle duvar arasına sıkıştı - 2. Resim

YAKINLARI YASA BOĞULDU 

Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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