YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim 75 yaşında Erbil’de tedavi gördüğü hastanede öldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını haberi duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.
IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.
Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.