YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim öldü

Terör örgütü YPG/SDG’nin sözde siyasi kanadı PYD’nin eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim öldü.

YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim öldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 22:34

Terör örgütü 'nın Suriye'deki kolu 'nin eski eş başkanı 75 yaşında ’de tedavi gördüğü hastanede öldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını haberi duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Salih Müslim'in 75 yaşında olduğu belirtildi.
Ölüm nedeni olarak böbrek yetmezliği gösterildi.
Haber Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını tarafından duyuruldu.
Müslim, PYD'nin Başkanlık Konseyi üyesiydi.
YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim öldü

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SALİH MÜSLİM ÖLDÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü 'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.

IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.

Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.

