Suriye'de YPG'nin entegrasyonunda yeni adım: Özel Temsilci süreci yönetecek

Suriye'de YPG ile yapılan mutabakatın ardından entegrasyonun sağlanması için yeni adım atıldı. Suriye hükümeti bu sürecin yürütülmesi için Özel Temsilci görevlendirdi.

Suriye'de YPG'nin entegrasyonunda yeni adım: Özel Temsilci süreci yönetecek
AA
21.02.2026
21.02.2026
'de yönetiminin sonlanmasıyla 'nin de terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve devlet yapısına entegre edilmesi amacıyla yapılan anlaşmada süreç için yeni adım atıldı. 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandı.

Suriye'de YPG'nin entegrasyonunda yeni adım: Özel Temsilci süreci yönetecek

SURİYE DEVLETİNİN SAHADAKİ VARLIĞI GÜÇLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Tuğgeneral Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesinin, Suriye devletinin sahadaki varlığının güçlendirilmesi, mevcut engellerin aşılması ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığının açıklamasında, anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağı ve sürecin planlanan çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

Suriye'de YPG'nin entegrasyonunda yeni adım: Özel Temsilci süreci yönetecek

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

