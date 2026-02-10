Bakan Güler'den Suriye ve YPG-SDG mesajı!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ordusunun yaptığı başarılı operasyonlarla geniş bir alanı örgüt unsurlarından temizlediğini belirten Bakan Güler “Böylelikle örgütü ateşkes istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bırakmıştır. Artık YPG-SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur.” dedi.

Güler, sahadaki tüm gelişmeleri dikkatle izleyip Suriye yönetimine destek olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.