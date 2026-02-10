Menü Kapat
 | Özge Sönmez

Bakan Güler'den Suriye ve YPG-SDG mesajı!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü YPG ve SDG'nin 10 Mart ile 18 Ocak mutabakatlarının gereklerine koşulsuz ve eksiksiz uymasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bakan Güler'den Suriye ve YPG-SDG mesajı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 15:38

Milli Savunma Bakanı , 'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ordusunun yaptığı başarılı operasyonlarla geniş bir alanı örgüt unsurlarından temizlediğini belirten Bakan Güler “Böylelikle örgütü istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bırakmıştır. Artık YPG-SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur.” dedi.

Güler, sahadaki tüm gelişmeleri dikkatle izleyip Suriye yönetimine destek olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

