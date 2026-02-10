Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Avrupa son 16 yılın en soğuk ocak ayını yaşadı! Resmi veriler doğruladı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Avrupa'nın ortalama -2.34°C sıcaklıkla son 16 yılın en soğuk ocak ayını yaşadığını doğruladı. Havaların bu kadar soğumasının nedeni de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 15:00

İklim değişikliğinin etkileri dünya genelinde hissedilmeye devam ederken, Avrupa kıtası dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Daily Mail sitesinin haberine göre, bilim insanları kıtanın 2010 yılından beri gördüğü en düşük sıcaklık ortalamalarına ulaştığını resmen teyit etti.

Son haftalarda tabiri caizse iliklerine kadar üşüyenler yalnız değil. Copernicus Servisi (C3S) tarafından paylaşılan veriler, geride kalan ayın Avrupa genelinde son 16 yılın en soğuk ocak ayı olarak kayıtlara geçtiğini ortaya koydu.

Avrupa son 16 yılın en soğuk ocak ayını yaşadı! Resmi veriler doğruladı

SOĞUK HAVA DALGASININ NEDENİ: KUTUP JETİ

Ayın son haftalarında Kuzey Yarımküre, "kıvrımlı kutup jeti akımı" nedeniyle şiddetli soğuk hava dalgalarının etkisi altına girdi. Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dondurucu havayı taşıdığı belirtilen olay, kıtada ortalama sıcaklıkların -2.34°C seviyesine kadar düşmesine yol açtı.

GÜNEY YARIMKÜRE İSE ALEVLERE TESLİM OLDU

Madalyonun diğer yüzünde yani Güney Yarımküre'de bambaşka bir tablo hakim. Kuzeyde dondurucu soğuklar yaşanırken, güneyde rekor kıran Avustralya, Şili ve Patagonya bölgelerinde orman yangınlarını tetikledi. Aynı dönemde Güney Afrika ve Mozambik ise şiddetli sel felaketleriyle boğuştu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, yaşanan tezatlığı şu sözlerle değerlendirdi: "Ocak 2026, iklim sisteminin bazen aynı anda bir bölgeye çok soğuk hava, diğerine ise aşırı sıcaklar getirebileceğini sert bir şekilde hatırlatmıştır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ve dolar yükseliyor, otomobil fiyatları durmuyor: Bekleyen daha pahalıya alacak
ETİKETLER
#hava durumu
#iklim değişikliği
#sıcaklıklar
#soğuk hava dalgası
#Kutup Jeti
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.