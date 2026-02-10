Avrupa son 16 yılın en soğuk ocak ayını yaşadı! Resmi veriler doğruladı

İklim değişikliğinin etkileri dünya genelinde hissedilmeye devam ederken, Avrupa kıtası dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Daily Mail sitesinin haberine göre, bilim insanları kıtanın 2010 yılından beri gördüğü en düşük sıcaklık ortalamalarına ulaştığını resmen teyit etti.

Son haftalarda tabiri caizse iliklerine kadar üşüyenler yalnız değil. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından paylaşılan veriler, geride kalan ayın Avrupa genelinde son 16 yılın en soğuk ocak ayı olarak kayıtlara geçtiğini ortaya koydu.

SOĞUK HAVA DALGASININ NEDENİ: KUTUP JETİ

Ayın son haftalarında Kuzey Yarımküre, "kıvrımlı kutup jeti akımı" nedeniyle şiddetli soğuk hava dalgalarının etkisi altına girdi. Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dondurucu havayı taşıdığı belirtilen olay, kıtada ortalama sıcaklıkların -2.34°C seviyesine kadar düşmesine yol açtı.

GÜNEY YARIMKÜRE İSE ALEVLERE TESLİM OLDU

Madalyonun diğer yüzünde yani Güney Yarımküre'de bambaşka bir tablo hakim. Kuzeyde dondurucu soğuklar yaşanırken, güneyde rekor kıran sıcaklıklar Avustralya, Şili ve Patagonya bölgelerinde orman yangınlarını tetikledi. Aynı dönemde Güney Afrika ve Mozambik ise şiddetli sel felaketleriyle boğuştu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, yaşanan tezatlığı şu sözlerle değerlendirdi: "Ocak 2026, iklim sisteminin bazen aynı anda bir bölgeye çok soğuk hava, diğerine ise aşırı sıcaklar getirebileceğini sert bir şekilde hatırlatmıştır."