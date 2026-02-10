Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

Kategoriler
Tgrthaber.com-Şenay Yurtalan Otomotiv piyasasında yıl sonu hareketliliği sona erdi. Otomobil markaları yeni modellerini birer birer kullanıcıların beğenisine sunarken, fiyatlar da deyim yerindeyse alev almaya başladı. İkinci el piyasasında ise durum çok farklı değil, etiketler neredeyse her hafta değişiyor. Hal böyle olunca da otomobil almayı planlayanlar en uygun zamanı yakalamak için sıkı bir takip içine girmiş durumda. Uzun yıllardır araç alım satım işleri yapan Zeynel Coşkun, Tgrthaber.com’a açıklamalarda hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasına değir çok önemli detayları aktardı.
Otomobil piyasasında rakamlar büyürken alım gücünün azalmasından dolayı yaklaşık 1,5-2 yıldır piyasa şartlarının ağırlaştığına dikkat çeken Coşkun, “Sıfır araçlarda döviz kuru stabil ama her ay belli oranlarda zam yapıyorlar. Artık alışkanlık olmuş bana göre. Tabii rakamlar büyüdüğünden dolayı da araç satılmıyor. İkinci elde de biz aynı sıkıntıları yaşıyoruz, sıfırda da aynı sıkıntılar var.” ifadelerini kullandı.
Medyada yer alan “İkinci el satışları patlama yaptı.” haberlerine tepki gösteren Coşkun, “Öyle bir şey yok. Şu anda, biz ikinci el alıyoruz. Bu araçları ise belli müzayede firmalarından alıyoruz. Bu nedenle bir araç bir hafta içinde üç tane el değiştirebiliyor. Yani aynı araç üzerinden üç tane satış yapılmış oluyor. Bu sefer ikinci elde satışlar sanki patlama yapmış gibi görünüyor. Aslında burada bir suni bir artış söz konusu" dedi.
Hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasının genel durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Zeynel Coşkun, “Bizim de kafamız çok karışık. Ben yaklaşık 38 seneden beri bu işi yapıyorum. Böyle belirsiz bir piyasa görmedim açıkçası. Yani yarın ne olur bilemiyorum. Mesela şu anda işler durgun. Araç satılmıyor ama bakıyorsunuz bazı araba fiyatlarına haftada 50 bin, 100 bin TL zam yapıyorlar. İkinci elde de aynı şekilde. Alıyoruz ama satılmıyor. Ben Oto Center’dayım şu anda. Bizim burada haftada en az iki tane, üç tane dükkân kapanıyor. Çünkü gider çok, araç satılmıyor. 5-6 tane araba satılsa bile masrafı karşılamıyor. Dolayısıyla kapatıp gidiyor." diye konuştu.
Otomobil alacaklara kritik tavsiyelerde bulunan Coşkun, “Benim araba alacaklara tavsiyem, yaz gelmeden, mesela bayrama 15-20 gün kala araçlarını alabilir. Çünkü fiyatlar biraz daha sanki böyle artacakmış gibi bir hava var. Yani tahminimiz o yönde." şeklinde değerlendirmede bulundu.
Sıfır otomobil almayı planlayanlar için de tarih işaret eden Zeynel Coşkun “Benim tavsiyem sıfır otomobil almak isteyenler yıl sonunu tercih etmeli. Çünkü o zaman bayiler gerçekten çok agresif fiyatlar veriyorlar. Çünkü hedeflerini tutturmak için, elindeki stoku boşaltmak için. Bence araç alımı için en uygun zaman yıl sonu." dedi.
İkinci el araç piyasasındaki yönelimlere de değinen Coşkun, “Eskiden sedan araç çok satılırdı. Şimdi tam tersi oldu. SUV ve hatchback otomobiller ve genelde otomatik vites olanları tercih ediliyor.
Buna göre de 1.500.000 liraya kadar olan araçlar yani 1.200.000 ile 1.000.000 bandında olan araçlar satılıyor. Ama ondan sonrası biraz tabii ki rakam büyüdüğü için satış biraz zorlaşıyor.” ifadelerini kullandı.
Son dönemlerde altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, araba almayı planlayanları tereddütte bıraktı. Böyle bir ikilemde kalanlar için de öneride bulunan Coşkun “Eğer otomobil almaya karar verdiyseniz bozduracaksınız altınınızı. Arabanızı alacaksınız. Yoksa diğer türlü, artık bir sonu yok yani bu işin. Yani ucu açık. Mesela altını, artık bundan sonra kimse durduramaz. Ha bunu ederken de altın öyle yüzde 40, yüzde 50 gibi oranda bir anda artmaz. Mümkün değil. Ama araç fiyatları her ay 50.000 lira, 100.000 lira civarında üstüne koyuyor. Yani altınla sanki böyle orantılıymış gibi düşünebilirsiniz” şeklinde konuştu.