Ekonomi
Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

Altın ve dolar kurundaki hareketlilik otomobil almayı planlayanları tereddütte bırakıyor. Bir yandan yükselen kurlar diğer yandan sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına gelen zamlar kullanıcıyı zor bir karar vermeye zorluyor. Bu kapsamda yaklaşık 40 senedir otomotiv sektöründe yer alan Zeynel Coşkun, Tgrthaber.com’a konuştu. Otomobil alacaklara kritik tavsiyelerde bulunan Coşkun, alıcıların yaz gelmeden harekete geçmesi yönünde tavsiyede bulundu. İşte ayrıntılar…

Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak
Tgrthaber.com-Şenay Yurtalan Otomotiv piyasasında yıl sonu hareketliliği sona erdi. Otomobil markaları yeni modellerini birer birer kullanıcıların beğenisine sunarken, fiyatlar da deyim yerindeyse alev almaya başladı. İkinci el piyasasında ise durum çok farklı değil, etiketler neredeyse her hafta değişiyor. Hal böyle olunca da otomobil almayı planlayanlar en uygun zamanı yakalamak için sıkı bir takip içine girmiş durumda. Uzun yıllardır araç alım satım işleri yapan Zeynel Coşkun, Tgrthaber.com'a açıklamalarda hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasına değir çok önemli detayları aktardı.

Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

Otomotiv piyasasında yıl sonu hareketliliğinin sona ermesiyle sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış yaşanırken, uzmanlar alıcılar için en uygun zamanlar ve araç tercihlerine dair tavsiyelerde bulundu.
Otomobil markaları yeni modellerini sunarken, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında her hafta artış yaşanıyor.
İkinci el araç satışlarındaki artışın, aynı aracın birden fazla kez el değiştirmesiyle oluşan suni bir artış olduğu belirtiliyor.
Uzun yıllardır bu işi yapan Zeynel Coşkun, piyasada belirsiz bir durum olduğunu ve işlerin durgun olduğunu ifade ediyor.
Araç almak isteyenlere yaz gelmeden, bayramdan 15-20 gün önce alım yapmaları tavsiye ediliyor.
Sıfır otomobil almayı planlayanlar için en uygun zamanın yıl sonu olduğu, bayilerin hedeflerini tutturmak için agresif fiyatlar sunduğu belirtiliyor.
İkinci elde SUV ve hatchback otomatik vitesli araçların revaçta olduğu ve 1.000.000 - 1.200.000 TL bandındaki araçların daha çok satıldığı ifade ediliyor.
Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

“DÖVİZ KURU STABİL AMA FİYATLAR HER HAFTA ARTIYOR”

Otomobil piyasasında rakamlar büyürken alım gücünün azalmasından dolayı yaklaşık 1,5-2 yıldır piyasa şartlarının ağırlaştığına dikkat çeken Coşkun, “Sıfır araçlarda döviz kuru stabil ama her ay belli oranlarda zam yapıyorlar. Artık alışkanlık olmuş bana göre. Tabii rakamlar büyüdüğünden dolayı da araç satılmıyor. İkinci elde de biz aynı sıkıntıları yaşıyoruz, sıfırda da aynı sıkıntılar var.” ifadelerini kullandı.

Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

“SUNİ BİR ARTIŞ”

Medyada yer alan “İkinci el satışları patlama yaptı.” haberlerine tepki gösteren Coşkun, “Öyle bir şey yok. Şu anda, biz ikinci el alıyoruz. Bu araçları ise belli müzayede firmalarından alıyoruz. Bu nedenle bir araç bir hafta içinde üç tane el değiştirebiliyor. Yani aynı araç üzerinden üç tane satış yapılmış oluyor. Bu sefer ikinci elde satışlar sanki patlama yapmış gibi görünüyor. Aslında burada bir suni bir artış söz konusu" dedi.

Hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasının genel durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Zeynel Coşkun, “Bizim de kafamız çok karışık. Ben yaklaşık 38 seneden beri bu işi yapıyorum. Böyle belirsiz bir piyasa görmedim açıkçası. Yani yarın ne olur bilemiyorum. Mesela şu anda işler durgun. Araç satılmıyor ama bakıyorsunuz bazı araba fiyatlarına haftada 50 bin, 100 bin TL zam yapıyorlar. İkinci elde de aynı şekilde. Alıyoruz ama satılmıyor. Ben Oto Center’dayım şu anda. Bizim burada haftada en az iki tane, üç tane dükkân kapanıyor. Çünkü gider çok, araç satılmıyor. 5-6 tane araba satılsa bile masrafı karşılamıyor. Dolayısıyla kapatıp gidiyor." diye konuştu.

Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

“YAZ GELMEDEN…”

Otomobil alacaklara kritik tavsiyelerde bulunan Coşkun, “Benim araba alacaklara tavsiyem, yaz gelmeden, mesela bayrama 15-20 gün kala araçlarını alabilir. Çünkü fiyatlar biraz daha sanki böyle artacakmış gibi bir hava var. Yani tahminimiz o yönde." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

ARABA ALMAK İÇİN EN DOĞRU TARİH NE ZAMAN?

Sıfır otomobil almayı planlayanlar için de tarih işaret eden Zeynel Coşkun “Benim tavsiyem sıfır otomobil almak isteyenler yıl sonunu tercih etmeli. Çünkü o zaman bayiler gerçekten çok agresif fiyatlar veriyorlar. Çünkü hedeflerini tutturmak için, elindeki stoku boşaltmak için. Bence için en uygun zaman yıl sonu." dedi.

Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

İKİNCİ ELDE HANGİ ARAÇLAR REVAÇTA?

İkinci el araç piyasasındaki yönelimlere de değinen Coşkun, “Eskiden sedan araç çok satılırdı. Şimdi tam tersi oldu. SUV ve hatchback otomobiller ve genelde otomatik vites olanları tercih ediliyor.

Buna göre de 1.500.000 liraya kadar olan araçlar yani 1.200.000 ile 1.000.000 bandında olan araçlar satılıyor. Ama ondan sonrası biraz tabii ki rakam büyüdüğü için satış biraz zorlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Otomobil fiyatlarına altın ve dolar darbesi! Bekleyen daha pahalıya alacak

ALTIN BOZDURUP OTOMOBİL ALMAK ŞU AN İÇİN MANTIKLI MI?

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, araba almayı planlayanları tereddütte bıraktı. Böyle bir ikilemde kalanlar için de öneride bulunan Coşkun “Eğer otomobil almaya karar verdiyseniz bozduracaksınız altınınızı. Arabanızı alacaksınız. Yoksa diğer türlü, artık bir sonu yok yani bu işin. Yani ucu açık. Mesela altını, artık bundan sonra kimse durduramaz. Ha bunu ederken de altın öyle yüzde 40, yüzde 50 gibi oranda bir anda artmaz. Mümkün değil. Ama araç fiyatları her ay 50.000 lira, 100.000 lira civarında üstüne koyuyor. Yani altınla sanki böyle orantılıymış gibi düşünebilirsiniz” şeklinde konuştu.

