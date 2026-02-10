Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Otomobil piyasasında yeni dönem! İkinci el elektrikli araçlar dengeleri değiştiriyor: İşte tercih edilmesinin sebepleri

İkinci el otomobil piyasasında elektrikli araçlar damga vurmaya başladı. Sektör temsilcileri ikinci el elektrikli araçların arttığını ve tercih edilmesinin püf noktalarını anlattı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el elektrikli otomobillerde talebin artacağını söyledi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
11:30
|
10.02.2026
10.02.2026
11:30

İkinci el otomobil piyasası 2026’da yeniden hareketlendi ve çeşitli kampanyalar öne çıktı. Bazı araç alım-satım noktaları ve dev markalarda kredi faiz oranı ve kampanyaları görülüyor. Sektör temsilcilerine göre, araç alım-satım işlemlerinde yeniden hızlanma görülürken, galerilerde ve ilan platformlarında talebin arttığı gözlemleniyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe ağırlığını artıran elektrikli araçların, ikinci el piyasasında da etkili olmaya başladığını bildirdi.

Otomobil piyasasında yeni dönem! İkinci el elektrikli araçlar dengeleri değiştiriyor: İşte tercih edilmesinin sebepleri

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İKİNCİ EL PİYASASINI SALLADI

Yeni otomobil satışlarında elektrikli araçların payının Avrupa genelinde yaklaşık yüzde 17 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Erkoç, "Türkiye elektrikli araç satış hacmiyle Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük 4'üncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi. Bu tablo, elektrikli araçların yalnızca yeni satışlarda değil, ikinci el piyasasında da belirleyici bir ağırlık kazandığını gösteriyor." dedi.

Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobiller içinde elektrikli araçların payının yüzde 2'nin üstüne çıktığına işaret ederek, aynı yıl trafiğe yeni kaydı yapılan otomobillerde ise elektrikli araç oranının yüzde 16 seviyesini aştığını dile getirdi.

Otomobil piyasasında yeni dönem! İkinci el elektrikli araçlar dengeleri değiştiriyor: İşte tercih edilmesinin sebepleri

Söz konusu verilerin, ilerleyen dönemde ikinci el piyasasındaki elektrikli araç sayısını artıracağını ve pazar dengelerini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Erkoç, elektrikli araçlara yönelik artan ilginin tesadüf olmadığını, bu tercihin arkasında birden fazla yapısal nedenin bulunduğunu ifade etti.

İŞTE TERCİH NEDENLERİ

Erkoç, bu otomobillerin yakıt maliyeti düşüklüğü, sürüş konforu ve çevresel farkındalık gibi birçok sebep nedeniyle daha fazla tercih edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu unsurlar, elektrikli araçların sadece bugünün değil, geleceğin de temel ulaşım seçeneklerinden biri haline gelmesini sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası 'un pazara girişiyle , tüketici nezdinde daha erişilebilir ve güvenilir bir alternatif olarak görülmeye başlandı. Bu durum, elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıran önemli faktörlerden biri oldu."

Otomobil piyasasında yeni dönem! İkinci el elektrikli araçlar dengeleri değiştiriyor: İşte tercih edilmesinin sebepleri

"İKİNCİ ELDE TEKNİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Elektrikli araçların ikinci el pazarında geleneksel bakış açısını değiştirdiğine işaret eden Erkoç, ikinci el elektrikli araçlarda batarya sağlığı, menzil performansı, kullanım profili ve teknik şeffaflığın kullanıcıların alım kararlarında belirleyici hale geldiğini anlattı.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PİYASAYA YÖN VERİYOR

Erkoç, bu durumun ikinci el piyasasında yeni bir uzmanlık ve standart ihtiyacını beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçların ikinci el pazarında sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Batarya performansının objektif biçimde raporlanması, elektrikli araçlara uygun ekspertiz süreçlerinin yaygınlaştırılması ve tüketici güvenini esas alan kurumsal standartların oluşturulması büyük önem taşıyor. İkinci el piyasasında teknik veriye dayalı ve şeffaf bir yapı kurmak, sektörün geleceği açısından artık bir zorunluluktur."

Otomobil piyasasında yeni dönem! İkinci el elektrikli araçlar dengeleri değiştiriyor: İşte tercih edilmesinin sebepleri

Elektrikli otomobillerin sıfır satışlardaki hızlı yükselişiyle ikinci el piyasasında da daha görünür, erişilebilir ve belirleyici hale gelmesinin beklendiğini dile getiren Erkoç, bu sürecin doğru standartlar ve güven temelli bir yaklaşımla yönetilmesi halinde, ikinci el otomotiv sektöründe kalıcı bir değer dönüşümü oluşturacağını sözlerine ekledi.

