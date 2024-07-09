Yük vagonu raydan çıktı Edirne ve İstanbul seferleri aksadı: Yürekler ağza geldi!

09 Temmuz 2024 19:13 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:17

Tekirdağ Çerkezköy Tren Garında, yük treni manevra yaptığı esnada raydan çıktı. Olaydan sonra Edirne ve İstanbul yönündeki tren seferlerinde aksama oldu. Tren yolcuları Çerkezköy’den ve Çorlu’dan otobüslerle gitmek istedikleri yerlere gönderildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Çerkezköy Tren Garı’nda sabah 10.00 sularında meydana olayda yürekler ağza geldi. TCDD’ye ait DE-24199 numaralı lokomotifin boş vagonları manevra yaptığı esnada vagon raydan çıktı. Raydan çıkan vagon tren yolunu kullanılamaz hale getirdi.

EK SEFERLE GÖNDERİLDİLER

Olayda herhangi bir can kaybının olmaması sevinç oluştururken, tren seferlerinde de aksama oldu. İstanbul Halkalı’dan Uzunköprü’ye gitmek için trenle Çerkezköy’e gelen yolcular buradan otobüslerle Uzunköprü’ye gönderilirken, Edirne’den İstanbul’a gitmek için yola çıkan vatandaşlar da Çorlu’dan Çerkezköy’e getirilerek ek otobüs seferleriyle İstanbul’a gönderildiler.

Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 600 yolcunun bu şekilde nakil edildiği bilgisine ulaşıldı.