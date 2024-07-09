TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD'de Gazze mesajı: Drama göz yumamayız

09 Temmuz 2024 18:49 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:13

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuşma yaptı.

NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda Gazze'yi gündeme getiren Kurtulmuş konuşmasında, "Dünyanın en güçlü savunma ittifakının üyeleri olarak Gazze'deki büyük insani krizi görmezden gelemeyiz. İsrail'in bu saldırıları durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Kurtulmuş Netanyahu'ya dünya ülkelerinin de ses çıkarması gerektiğini belirterek, "NATO müttefiklerine Netanyahu hükümetinin saldırganlığına 'artık yeter' demeleri, derhal kalıcı ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağrısı yapıyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

Adil bir uluslararası sistem inşa etmeye yönelik iki ana ilke bize rehberlik etmelidir. Birincisi, tüm insanlığın hakları bakımından eşitliği, ikincisi ise tüm devletlerin egemenliğinin eşitliği olması gerektiğine inanıyorum.

Bizler, dünyanın en güçlü savunma örgütünün üyeleri olarak en acil küresel sorunlardan birisi, Gazze'de yaşanan insanlık felaketine göz yumamayız.

Müttefiklerimize, Netanyahu hükümetinin saldırganlığına "artık yeter" çağrısında bulunmalıyız. Savaşı önlemek ve barışı korumak için bir arada durmak NATO üyelerinin sorumluluğudur.

Filistin-İsrail çatışması için derhal kalıcı bir ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağırısında bulunuyoruz.