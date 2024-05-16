Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye kritik ziyaret: Yeni anayasa için tarih verdi

16 May 2024 13:12 - Güncelleme : 16 May 2024 14:36

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti Grubu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"HERKESİN FİKRİNİ ALACAĞIZ"

"6 siyasi partiyle gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğiyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinin son adımını bugün tamamladık. Bundan sonra TBMM'deki diğer siyasi partilerin de görüşünü de alacağız. Sadece meclis çatısı altında değil bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz.

"İÇERİK GÖRÜŞMELERİ EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR"

Bu sürecin zor olduğunu ben de biliyorum ama başlangıçta 3 kelimenin altını çizeyim. Birincisi şeffaflık. Sürecin her aşamasında milletimizin açıkça bilgilendirilmesini sağlayacağız. Herhalde partilerle bulacağımız ortak yöntemle önümüzdeki yasama dönemi başladığında yani ekim ayından itibaren içeriğe ilişkin görüşmeler başlayabilir.

İkinci mesele samimiyet. Bu anayasa meselesinin siyasi tartışma konusu yapılmaması gerekir. Bu Meclis'te anayasa yapılması sorumluluktur, zorunluluktur. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması, bu konuda TBMM üyelerinin üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmesi her türlü mülahazanın üstünde.

Üçüncü mesele ise iklim. Anayasa yapmak gibi oldukça zor bir sürecin sağlıklı yürütülmesi için diyalog zemini sağlam kurulmalı. Bunun için de bir iklimin oluşması lazım. Bu iklimin oluştuğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Normalleşme diyerek son günlerde çok sık üzerinde durduğumuz siyasi atmosferin ciddi biçimde karşılıklı olarak birbirini anlamak temelinde geliştirilmesi, böylece siyasi müzakere ikliminin oluşması son derece önemli.

TBMM anayasa yapma ya da yeni anayasa çalışmaları yapma yetkisine, gücüne sahiptir. Türkiye'de anayasa yapmak bakımından TBMM'den başka hiçbir yetkili yoktur. Bu sürecin zaman alacağını, çok büyük tartışma zemininin oluşacağını biliyoruz. Bu tartışmaların bile siyasetimize ve demokrasimize önemli katkıları olacak. Ümit ediyorum ki bunun sonunda milli iradenin ortak kararıyla bir anayasa ortaya çıksın, hem de Türkiye kendi siyaset zeminini çok daha tahkim etmiş bir Türkiye olarak yoluna devam etsin. Uzun bir yolumuz var. Çok müzakereler, tartışmalar yapılacak.

Bütün siyasi partilere büyük sorumluluk düşüyor. Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur. Milletin anayasası olur. TBMM millet adına kararını alır ve yoluna devam eder."

5 PARTİYLE DAHA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk olarak CHP'yi ziyaret edip Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Sonrasında ise İYİ Parti, DEM Parti, Saadet ve MHP grubuna bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmesi sonrası yeni anayasa mesajı vermişti. "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur" açıklamasını yapmıştı.