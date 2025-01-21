Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yüksekova'da başıboş köpeklerin öğrencilere saldırdığı an görüntülendi!

Yüksekova'da başıboş köpeklerin öğrencilere saldırdığı an görüntülendi!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 05:40 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 04:58

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta okul döneminde öğrencilere saldıran sürü halindeki köpekler cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların bağırmalarını ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.

Hakkari​'nin Yüksekova​ ilçesinde geçtiğimiz hafta okul döneminde köpek saldırısı yaşandı. Güngör Mahallesi'nde öğrencilerin bir arazide yürüdükleri sırada önlerine sürü halinde başıboş köpekler çıktı. Köpeklerin kendilerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle sağa sola giderken, o anları ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.

Yüksekova'da başıboş köpeklerin öğrencilere saldırdığı an görüntülendi! - 1. Resim

Yaşanan olay üzerine karne gününden bir gün sonra, Yeni Mahallede'ki 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker’in başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilçede üzüntü ve korku hakim olmaya başladı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
köpek saldırısıhakkariyüksekova

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...