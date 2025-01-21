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Pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken kazara arkadaşını öldürdü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 03:48 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 03:28
Pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken kazara arkadaşını öldürdü

Maltepe'de 17 yaşındaki çocuk, oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken kazara yanındaki arkadaşını vurdu. Vurulan çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul'da saat 20.00 sularında Maltepe​ Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir oto galeride feci bir olay meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Y.P. (16) isimli çocuk pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken bir anda silah patladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Berat Işık (17) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, incelemeler yaptı.

Pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken kazara arkadaşını öldürdü - 1. Resim

Yapılan incelemelerin ardından Berat Işık'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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