Yüksekten düşen inşaat işçisinden acı haber

Kadıköy'de bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Nazım T. isimli işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı.

İŞÇİDEN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.