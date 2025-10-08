Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Ümit Buget

İstanbul Ataşehir'de fabrikada yangın! 4 işçi dumandan etkilendi

İstanbul Ataşehir'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 işçinin dumandan etkilendiği yangın kontrol altına alındı.

'de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada çıktı. Alevler ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dronla görüntülendi.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de fabrikada yangın! 4 işçi dumandan etkilendi

4 İŞÇİ ETKİLENDİ, YANGIN KONTROL ATINA ALINDI

Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4'ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Ataşehir'de fabrikada yangın! 4 işçi dumandan etkilendi

Öte yandan, fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dron ile görüntülendi.

