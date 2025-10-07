Kimsenin fark etmediği yangında ev çöktü! Enkaz altında kalan engelli kardeşler hala bulunamadı

Adana'da acı olay... Saimbeyli'ye bağlı Maltaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının fark edilmemesi üzerine iki katlı ev çöktü. Bu sırada evde bulunan işitme ve konuşma engeli bulunan yaşlı iki kardeş çöken bina altında kaldı. Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş’in (65) yaşadığı evde yangının sobadan dolayı çıktığı öğrenildi.

YAN EVDEKİ KADIN ENGELLİ KOCASINI KURTARDI

Alevlerin büyümesiyle yangın yan eve sıçradı. Yan evdeki komşu yangını fark edip durumu 112’ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Ekipler, ağabey ve kardeşi bulmak için enkazdaki çalışmasını sürdürüyor.