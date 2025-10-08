Kadıköy'de yangın alarmı! Terk edilen ev alev alev yandı

Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yangın meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada, demir kesimi yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.