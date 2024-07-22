Yunan bakandan hadsiz sözler! “Bir gece ansızın Ankara’ya geliriz”

22 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:12

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı bir televizyon programında skandal sözler kullanarak Türkiye’yi tehdit etti.

Başbakan Miçotakis’in varlığının Türkiye’yi rahatsız ettiğini ileri sürüp Atina yönetiminin güçlü ittifaklara sahip olduğunu savunan bakan Georgiadis, 2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile giriştiği ittifaklara atıfta bulundu.

İşte o bakanın hadsiz sözleri:

“ELİMİZDEKİ F35’LERLE BİR GECE ANKARA’YA GELİRİZ”

"Yunanistan son derece güçlü ittifaklara sahip bir ülke, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke. F-35'leri almak bizi daha sert yapıyor, fırkateynleri almak bizi daha sert yapıyor. Viper F-16 almak, Amerika ile, Fransa ile savunma ittifakları yapmak bizi daha da sertleştiriyor. Bir tweet yüzünden sertleşmiyoruz, rakip artık onun elinde olmadığımızı anladığı zaman sertleşiyoruz.

Türkiye'den "bir gece ansızınları" dinliyorum ve beni güldürüyorlar. F-35 ile bir gecede aniden Türkiye'ye gidebiliriz. Yemen'de ne olduğunu gördünüz mü? Elinizde radara yakalanmayan F-35'ler varsa, bir gece ansızın Ankara'da olursunuz ve onları deli gibi indirirsiniz.

Böyle bir şey yapacağımızı söylemiyorum, çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan bunu söylediğinde gülüyorum. Bir gece Yunanistan'a ne götüreceksiniz? Elinizdeki ayakkabılarla mı? Herkes Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu biliyor." İfadelerini kullandı.