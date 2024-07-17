Yunan şarkıcı Despina Vandi, Çeşme konserinde Türk Bayrağı ve Atatürk resminin indirilmesini istedi

17 Temmuz 2024 23:16 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 23:26

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türk Eğitim Vakfı yardım konserine davet edilen Despina Vandi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk resimlerinin kaldırılmasını istedi ve teklifi kabul görmeyince konseri iptal etti. Bir diğer iddiaya göre Vandi sahnede Yunanistan bayrağının da olmasını istedi ancak reddedildi.

Söz verdiği konsere çıkmayan Vandi dinleyiciler tarafından marşlarla protesto edildi.

LAL DENİZLİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay sonrası sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli yaptığı açıklamasında olayı doğrulayarak şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bu bir yardım konseri. Burada belediyenin hiçbir menfaati yok. Bu çocuklar ve eğitim için verilen bir konser. Türk Eğitim Vakfı yetkilileri bize sahnede Despina Vandi’ye yer vermek istediklerini söylediler. Biz belediye olarak elimizden geldiğince destek olduk. Daha sonra sahneye çıkmadığını, Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin inmesini istediğini söylediler. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik. Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi diliyorum ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede bir ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur. Ben hanımefendi adına utanıyorum.”